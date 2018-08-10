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В сети обнародованы фотографии новой самоходной артиллерийской установки «Богдана».

Соответствующие фотографии выложили на своих страницах в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец и советник Президента Юрий Бирюков.

Ранее «Украинский милитарный портал» сообщил, что 10 августа министр обороны Украины Степан Полторак будет решать, принимать ли САУ «Богдана» на вооружение.

«Испытания уже проходят... и окончательное решение (о принятии на вооружение. - Ред.) я буду принимать 10 августа», – отметил министр.
ForUm

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