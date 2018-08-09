В этом году зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины. Об этом на пресс-конференции заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает УНИАН.

По ее словам, университеты страдают от этой сложной демографической ситуации.

Она отметила, что в этом году 59,2% (34848 абитуриентов) получили рекомендации на бюджет по первому приоритету, а 16,4% (9643) - по второму приоритету.

Она отметила, что это свидетельствует о том, что нынешняя система широкого конкурса дает возможность студентам «осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят, а не там, где вынуждены».

По данным МОН, по третьему приоритету рекомендованы на бюджет 8,8%, а по четвертому - 6%, по пятому - 4,1%, по шестому - 2,9%, по седьмому - 2,6%. Она также сообщила, что в этом году по результатам вступительных экзаменов зачислены 2175 выпускников, а 45 - по результатам собеседования.

По ее словам, это около 4,3% от общего числа выпускников, зачисленных на бюджет.

Гриневич напомнила, что на сегодняшний день еще не завершена вступительная кампания для жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

Она добавила, что не будет обнародовать количество поступающих с оккупированных территорий, исходя из соображений безопасности. Гриневич отметила, что некоторые эксперты высказывали опасения, что места государственного заказа будут сконцентрированы в Киеве.

В то же время, подчеркнула министр, согласно статистике, в 2018 году на киевские вузы выделено 27,7% государственного заказа, для Харьковской области - 12,5%, для Львовской - 11,2%, для Днепропетровской - 6,2%, Одесской - 5,1%. Она также назвала 10 вузов, в которых увеличилось количество рекомендованных на бюджет абитуриентов по сравнению с прошлым годом: Львовский национальный университет имени Ивана Франко (+391 бюджетное место), Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (+351), Национальный технический университет «Днепровская политехника» (+189), Национальный университет «Львовская политехника» (+184), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (+165), Национальный университет биоресурсов и природопользования (+163), Харьковский национальный университет имени Василия Каразина (+154), Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (+146), Харьковский национальный экономический университет (+138), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (+94).

Гриневич также отметила, что никоим образом не повлияло на кампанию уменьшение количества заявлений для вступления с 9 до 7, поскольку 3/4 поступающих прошли по первому и второму приоритету, а те, кто по шестому и седьмому - не превышают 3%.

Она отметила, что повышение минимального порога до 150 баллов для поступающих на отдельные медицинские специальности было положительным шагом.

По ее словам, на всех специальностях медицинского направления в этом году проходной балл превышал 150 баллов. Гриневич добавила, что проведение творческих зачетов, в частности, для поступающих на специальность «Журналистика», способствовало тому, что в этом году минимальный проходной балл на эту специальность в вузах составил 186 баллов (в прошлом году в среднем - 54 балла).

В то же время Гриневич отметила, что в этом году сельским коэффициентом воспользовались при получении места государственного заказа 33% поступающих от того количества, на которое претендовали. По её словам, в этом вопросе необходимо искать варианты, как улучшить ситуацию с тем, чтобы дети из сельской местности могли учиться в вузах.

Напомним, право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина - на эти специальности абитуриенты подали больше всего заявлений.

58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет.