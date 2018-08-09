Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось наладить производство артиллерийских боеприпасов крупных калибров и ныне предприятия «Укроборонпрома» готовы к серийному выпуску тех видов, которые до недавнего времени были дефицитными, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я поздравляю с тем, что мы не просто провели испытания, не просто испытания продемонстрировали высокое качество работы этих коллективов, которые сегодня принимают участие в нашем празднике. Но мы сегодня готовы уже, чтобы в ближайшее время поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток», - сказал он на открытии производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров на ГАХК «Артем».

Порошенко также отметил, что первые испытания были проведены только в первом квартале этого года и уже сейчас речь идет о серийном производстве. «Я хочу поздравить украинский народ - испытания прошли успешно», - сказал он.

Президент также напомнил, что вопрос восстановления и налаживания производства таких боеприпасов встал после агрессии России против Украины и захвата оккупантами завода в Луганске.

«Кто-то хотел поставить Украину на колени, потому что из-за границы нам боеприпасы не продавали, а луганский завод был захвачен, оборудование вырезано, вывезено в Россию, разворовано, разграблено и сорвано. Вот такое отношение оккупантов», - отметил Глава государства.

«Перед Украиной, перед Президентом, перед правительством, перед Министерством обороны, Министерством экономики, перед Советом национальной безопасности и обороны встала задача - восстановить производство боеприпасов. Хотя что там восстановить - сделать более современным, более точным, более эффективным, увеличить боевую мощь Вооруженных сил Украины», - подчеркнул он.

Порошенко поздравил всех с успешным выполнением этой задачи. «Хочу с этим поздравить наших работников оборонной промышленности, армии. Потому что при разработке военного бюджета мы заложили необходимые средства для того, чтобы обеспечить закупку и своевременное финансирование оборонной промышленности, чего никогда не было раньше», - подчеркнул Президент.

Напомним, 7 ноября 2017 года секретарь СНБО Александ Турчинов заявил об успешных военных испытаниях боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.