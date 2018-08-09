также в разделеОбщество
Джангиров: Политические заявления журналистов с «1+1» — верх непрофессионализма 9
Опубликованы новые фото Сенцова в колонии 15
МВД и Минюст готовят кассационные жалобы на восстановление Бочковского 13
Денисова просит Кремль срочно доложить Путину о состоянии Сенцова 12
В украинских вузах осталось еще 7 тысяч свободных бюджетных мест 16
На Львовщине сотрудница банка украла у клиентов 4 миллиона 22
В РФ запишут на видео разговор с Сенцовым 16
На Харьковщине за содействие террористам задержали предпринимателя 11
В Одессе из-за угроз отменили выступление Алексиевич 19
Осужденного в Крыму украинца Лимешко этапировали в РФ 23
В этом году зафиксировано наименьшее в истории Украины количество выпускников школ 18
Полиция: Убийство «Сармата» является заказным 24
Экс-руковдитель «Укргазвыдобування» предлагал прокурору $200 тысяч взятки 21
У Путина получили письмо матери Сенцова о помиловании сына 13
ООН обвиняет ВСУ в нарушении прав человека во время Иловайской трагедии 62
«Слава Украине – Героям слава» станет официальным приветствием ВСУ 44
В Одессе предприниматели присвоили портовый элеватор 32
«Ситуация критическая»: Денисова просит РФ перевести Сенцова в московскую больницу 35

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине удалось наладить производство артиллерийских боеприпасов крупных калибров и ныне предприятия «Укроборонпрома» готовы к серийному выпуску тех видов, которые до недавнего времени были дефицитными, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я поздравляю с тем, что мы не просто провели испытания, не просто испытания продемонстрировали высокое качество работы этих коллективов, которые сегодня принимают участие в нашем празднике. Но мы сегодня готовы уже, чтобы в ближайшее время поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток», - сказал он на открытии производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров на ГАХК «Артем».

Порошенко также отметил, что первые испытания были проведены только в первом квартале этого года и уже сейчас речь идет о серийном производстве. «Я хочу поздравить украинский народ - испытания прошли успешно», - сказал он.

Президент также напомнил, что вопрос восстановления и налаживания производства таких боеприпасов встал после агрессии России против Украины и захвата оккупантами завода в Луганске.

«Кто-то хотел поставить Украину на колени, потому что из-за границы нам боеприпасы не продавали, а луганский завод был захвачен, оборудование вырезано, вывезено в Россию, разворовано, разграблено и сорвано. Вот такое отношение оккупантов», - отметил Глава государства.

«Перед Украиной, перед Президентом, перед правительством, перед Министерством обороны, Министерством экономики, перед Советом национальной безопасности и обороны встала задача - восстановить производство боеприпасов. Хотя что там восстановить - сделать более современным, более точным, более эффективным, увеличить боевую мощь Вооруженных сил Украины», - подчеркнул он.

Порошенко поздравил всех с успешным выполнением этой задачи. «Хочу с этим поздравить наших работников оборонной промышленности, армии. Потому что при разработке военного бюджета мы заложили необходимые средства для того, чтобы обеспечить закупку и своевременное финансирование оборонной промышленности, чего никогда не было раньше», - подчеркнул Президент.

Напомним, 7 ноября 2017 года секретарь СНБО Александ Турчинов заявил об успешных военных испытаниях боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

148
Теги