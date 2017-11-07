Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешных военных испытаниях боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.

Испытания прошли на военном полигоне в Девичках, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, СНБО поставила задачу перед украинским оборонным комплексом наладить производство боеприпасов. «Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как были уничтожены два наших мощных арсенала», - сказал он.

«И что очень важно – это самая дефицитная группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных сил Украины», - сказал секретарь СНБО, добавив, что во время стрельб все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики.

Турчинов отметил, что после проведения в ближайшее время государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что после начала серийного производства «у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами крупного калибра, ни с минами для минометов».