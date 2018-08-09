Во время Иловайской трагедии в августе 2014 года все стороны совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека относительно нарушений прав человека и международного гуманитарного права, которые были совершены в контексте событий в Иловайске в августе 2014 года, сообщает 112 Украина.

«Случаи, задокументированные и проанализированы в настоящем докладе УВКПЧ, свидетельствуют, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека, а также нарушения международного гуманитарного права, а некоторые, возможно, являются военными преступлениями. События под Иловайском оставили глубокие физические и эмоциональные шрамы на гражданском населении города и его окрестностях, а также на тех, кто был лишен свободы и подвергнут пыткам и жестокому обращению, их родственникам, а также на тех, кто продолжает искать пропавших без вести близких», - говорится в выводах доклада.

В мониторинговой миссии обеспокоены тем, что расследования, проведенные правительством Украины по состоянию на сегодняшний день, не отражают полного масштаба нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права, имевших место в Иловайске в августе 2014 года, в частности, относительно гражданских лиц.

Напомним, 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны силы АТО.

По официальным данным, в боях под Иловайском погибли 366 бойцов (157 военных не опознаны), еще 158 считаются пропавшими без вести.

В военной прокуратуре заявили, что основными причинами трагических последствий операции под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года являются вторжение большого количества военнослужащих и техники Вооруженных сил РФ, а также необходимость украинских силовиков руководствоваться устаревшими нормативными документами.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию о собранных доказательствах совершения подразделениями ВС РФ военных преступлений в том числе вероломном убийстве украинских военных в районе Иловайска в 2014 году.