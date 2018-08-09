Слова «Слава Украине! – Героям слава!» станут официальным приветствием Вооруженных сил нашего государства, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, такое обращение как воинское приветствие впервые прозвучит в этом году 24 августа - в День Независимости Украины во время парада в честь очередной годовщины.

«Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством и я принял решение, что, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости Украины», - сказал Порошенко во время посещения ГАХК «Артем» Государственного концерна «Укроборонпром».

Президент также добавил, что вопрос введения слов «Слава Украине! – Героям слава!» как официального приветствия военных тщательно обсуждался с военнослужащими, служащими воинских частей, ветеранами АТО, трудовыми коллективами и только после этого было принято такое решение.

Глава государства также отметил, что официально в документах новое воинское приветствие будет закреплено после начала очередной сессии Верховной Рады и соответствующего решения парламента, поскольку требует внесения изменений, в частности в уставы всех войск Вооруженных сил Украины. Но после завершения соответствующих процедур «эти слова и это приветствие станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины».

Напомним, Кабинет Министров предложил Верховной Раде сделать обязательным для военнослужащих приветствие «Слава Украине! - Героям слава!».