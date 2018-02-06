Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сделать обязательным для военнослужащих приветствие «Слава Украине! - Героям слава!».

Об этом говорится в законопроекте №7549, зарегистрированном в Раде 5 февраля, передают Українськi Новини.

Проектом закона предлагается заменить военное приветствие «Здравия желаем» на «Слава Украине! - Героям слава!».

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава», - сказано в документе.

Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.

Кроме того, предлагается обязать военных во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, называть их должность, добавляя перед этим «товарищ».

Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку.

Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.

Кроме того, проектом закона уточняются обязанности и должностные полномочия руководителей военных подразделений, а также вводиться должность главного старшины батальона (бригады, полка) и главного сержанта роты (взвода).