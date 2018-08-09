Курс доллара в начале торгов на Московской бирже подскочил на 1 рубль - до 66,55 рубля, тем самым он превысил отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.



Курс евро вырос на 1,15 рубля - до 77,17 рубля, превысив отметку 77 рублей впервые с 16 апреля.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,12%, до $72,19 за баррель.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) снизился на 0,64% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до отметки 2278,41 пункта. Индекс РТС снизился на 2,85%, составив 1082,04 пункта. При этом индекс РТС впервые с 19 июня опустился ниже 1100 пунктов. На открытии торгов снижение индекса Мосбиржи составляло 0,33%.

Акции российских компаний также открыли торги снижением. Так, акции «Аэрофлота» упали на 12,2%, Сбербанка - на 5,8%, банка ВТБ - на 7,6%. Снижение демонстрировали акции «Мечела» - на 5%, холдинга En+ - на 4,3%, и акции «Русала» - на 3,7%.

Основное давление на рубль оказывают новости о готовности США ввести новые санкции против РФ.

Как сообщалось, Соединенные Штаты введут новые санкции против России из-за использования химического оружия во время отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Ожидается, что эти санкции вступят в силу примерно 22 августа 2018 года.

Как отметил представитель Госдепартамента, через 90 дней Вашингтон примет решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она поставленные условий.