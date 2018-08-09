США введут ограничения на торговлю с РФ и могут разорвать дипотношения, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США, передает «Украинская правда».

«Санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с РФ, включая запрет предоставления лицензий на отправку отдельных товаров в США, таких как электронные устройства», - рассказал официальный представитель Госдепа.

«Если Россия не согласится в течение 90 дней «остановить использование всего химического оружия и разрешить проверку для подтверждения его ликвидации, дополнительно закрепленные меры могут привести к приостановке действия дипломатических отношений», - подчеркивается в статье.

Кроме этого, Вашингтон в таком случае может прекратить практически всю торговлю между двумя странами и запретить права на посадку для российских авиалиний.

Как сообщалось, Соединенные Штаты введут новые санкции против России из-за использования химического оружия во время отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Ожидается, что эти санкции вступят в силу примерно 22 августа 2018 года.