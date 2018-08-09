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Предсказать дальнейшие действия Кремля в случае успешного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу попросту невозможно.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, назвав Путина шизофреником и маньяком.

«К сожалению, мы имеем дело с шизофренически-маниакальным человеком, который построил в соседней стране авторитарный режим и который фактически может осуществить любые свои прихоти: никакого сопротивления ни в обществе внутри этого государства, ни в политикуме этого государства, на сегодняшний день этому человеку нет», - считает Тука.

«Влезть в голову этого Властелина Колец и спрогнозировать, какие у него там идеи и намерения, что у него в голове завтра будет, что послезавтра, это просто невозможно», - сказал заместитель министра.

По его мнению, Украине нужно готовиться к любому сценарию, однако Тука настроен решительно.

«Я не могу понять, чем еще нас можно напугать? У нас уже захватили Крым. У нас убили несколько тысяч наших граждан», - добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует »крайне негативно», если Украина или Грузия вступит в НАТО.
ForUm

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