С 26 июля по 31 августа продлятся целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под названием «Мигрант». Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого замминистра Сергея Ярового.

К их проведению привлекаются Государственная пограничная служба, Национальная полиция и Государственная миграционная служба. Перед ними стоит ряд задач: оздоровление оперативной обстановки на территории обслуживания путем прекращения административных и уголовных правонарушений, совершенных иностранцами, тесное сотрудничество всех органов системы МВД, повышение интенсивности патрулирования основных маршрутов, ведущих к государственной границе, проверка мест возможного проживания (пребывания) иностранцев и т.д.

«С начала 2017 по настоящее время задокументировано почти 3,5 тыс. уголовных преступлений, совершенных иностранцами, а именно гражданами России – 1034, Грузии – 1024, Азербайджана – 659, Молдовы – 443. В целях предупреждения преступлений на территории Украины пройдет спецоперация «Мигрант», - заявил Яровой.

Он отметил, что с конца 2017 года и в течение I полугодия 2018 отмечается значительный рост незаконных перемещений мигрантов.

«Государственная пограничная служба – рост на 22%. Задержаны 1432 нелегала, в том числе 417 человек – за незаконное пересечение государственной границы. Государственная миграционная служба – рост на 46%. Задержаны 4806 нелегальных мигрантов против 3293 – за аналогичный период 2017 года. Увеличивается и количество нелегальных мигрантов, задержанных в составе групп. С начала года задержаны 472 мигранта в составе 102 групп (Луганская область – 1, Харьковская – 9, Сумская – 7, Черниговская – 2, Волынская – 2, Львовская – 39, Закарпатская – 34, Черновицкая - 2, Одесская – 6, Киев - 1) », - сказал замминистра.

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что задачей полицейских является выявление криминальных элементов, которые проникли на территорию нашего государства с целью совершения противоправных действий.

«Делаем акцент на документировании преступной деятельности именно «криминальных авторитетов», так называемых «воров в законе», которые намерены влиять на криминогенную обстановку в стране», - сообщил он.

Заместитель начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Игорь Малахов отметил, что по оперативным данным Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, после чемпионата мира по футболу в России осталось несколько тысяч «болельщиков» из стран миграционного риска. Эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

«В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продлится транзит нелегалов к ее западным границам. Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев», - отметил Малахов.