Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 347. Об этом сообщило в среду агентство Antaraсо ссылкой на данные, предоставленные национальным Агентством по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.



«Данные были озвучены на встрече руководителей районов», - сообщил представитель национального агентства. По предварительным данным, в районе Гангга обнаружены тела 54 человек, в Каянгане - 171, в Баяне - 11, в Танджунге - 54 и в Пеманге - 57. «Это вся информация, которую мы получили от глав районов в среду днем», - добавил он.

Продолжаются поисково-спасательные работы, особенно на развалинах, под которыми могут находиться люди. Операция проводится с использованием специальной техники. По словам медработников, многие пострадавшие не желают находиться в помещениях. «Большинство из них не хотят оставаться в здании во время лечения или после операции, они хотят, чтобы их лечили на открытом воздухе», - сообщили врачи.

Как сообщалось, 5 августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км на северо-восток от города Матарам.

До землетрясения с острова были эвакуированы тысячи жителей и туристов.