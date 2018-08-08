Многомиллионные махинации с незаконной переработкой промышленных отходов, уклонение от уплаты налогов, легализацией «черных» денежных потоков – и все это под носом у фискальной службы Запорожья. По информации СМИ, под прикрытием легального бизнеса миллионы гривен уводятся в тень и не попадают в государственную казну благодаря тесной «дружбе» ушлых бизнесменов и местных «налоговиков».
Запорожское НПО «Укрпромэкология» запорожского бизнесмена Станислав Капустина подозревается в причастности к многомиллионным махинациям. В частности, речь идет о схемах, связанных с незаконной переработкой промышленных отходов, уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств, добытых преступным путем. Как утверждают журналисты сайта important.com.ua, подобные масштабные мошеннические схемы невозможно проворачивать без непосредственного участия налоговиков высшего регионального эшелона.
По данным источников издания, предприятие «Укрпромэкология» нелегально , без разрешительных документов и лицензии, добывает на запорожских отвалахлом металлов, а готовое сырье – дорогостоящие ферроматериалы, продает на внешние и внутренние рынки. Журналисты утверждают – поскольку отходы добываются нелегально, затраты на их приобретение предприятие не может официально указывать. Для решения этих щекотливых вопросов Капустин не без помощи запорожских «фискалов» придумал вместе с коммерсантом Олегом Серовским, предприятия которого занимаются розничной реализацией автомобильного топлива через сеть автозаправок «ZOG», следующую «схему».
Под видом поставки сжиженного газа ООО «НПО «Укрпромэкология» Олег Серовский за определенный процент решает вопрос с «обналом» прибыли Станислава Капустина. При этом, собственник «Укрпромэкологии» получает наличные деньги для закупки отходов с отвалов и миллионную экономию от неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС). По такой схеме «Укрпромэкология» ежемесячно «покупает» у бизнесмена Серовского десятки тонн сжиженного газа. При этом, предприятие также потребляет огромное количество электроэнергии, поскольку фактически производственное оборудование работает от электричества.
По информации издания, только за период с января 2017-го по июнь 2018 года ООО «НПО «Укрпромэкология» на бумаге приобрела у фирм Олега Серовского газа более чем на 74 млн грн. Таким образом предприятие сформировало схемный налоговый кредит в размере 12,3 млн грн., так как по документам приобретенный газ, якобы, был использован в производственных нуждах предприятия. По неподтвержденным пока данным, полученным в ходе расследования издания important.com.ua , схему по реализации налогового кредита курирует лично и.о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко. Ее заместитель Антонина Вагилевич, по словам работников «Укрпромэкология», лично обеспечивает решение вопросов с налоговыми проверками на участвующих в схемах предприятиях и автозаправках.
Больше о «схемах» по уклонению уплаты налогов и «дружбе» налоговиков и «серого» бизнеса можно прочитать в расследовании издания.
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