Многомиллионные махинации с не законной переработкой промышлен ных отходов, уклонение от упла ты налогов, легализацией «чер ных» денежных потоков – и все это под носом у фискальной службы Запорожья. По информации СМИ, под прикрытием легального бизнеса миллионы гривен уводятся в тень и не попадают в государственную казну благодаря тесной «дружбе» ушлых бизнесменов и местных «налоговиков».

Запорожское НПО «Укрпромэколог ия» запорожского бизнесмена Ст анислав Капустина подозреваетс я в причастности к многомиллио нным махинациям. В частности, речь идет о схемах, связанных с незаконной переработкой промышленных отхо дов, уклонением от уплаты нало гов и легализацией денежных ср едств, добытых преступным путе м. Как утверждают журналисты сайта important.com.ua, подобные масштабные мошеннические схемы невозможно проворачивать без непосредственного участия налоговиков высшего регионально го эшелона.

По данным источников издания, предприятие «Укрпромэкология» нелегально , без разрешительны х документов и лицензии, добыва ет на запорожских отвалахлом металлов, а готовое сырье – дорогостоящие ферроматериалы, продает на внешние и внутренн ие рынки. Журналисты утвержда ют – поскольку отходы добываются нелегально, затраты на их приобретение предприятие не может официально указывать. Для решения этих щекотливых вопросов Капустин не без помощи запорожских «фискалов» придумал вместе с коммерсантом Олегом Серовски м, предприятия которого занима ются розничной реализацией авто мобильного топлива через сеть автозаправок «ZOG», следующую «схему».

Под видом поставки сжиженного газа ООО «НПО «Укрпромэкология» Олег Серовский за определенный процент решает вопрос с «обналом» прибыли Станислава Ка пустина. При этом, собственник «Укрпром экологии» получает наличные де ньги для закупки отходов с отвалов и ми ллионную экономию от неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС). По такой схеме «Укрпро мэкология» ежемесячно «покупае т» у бизнесмена Серовского десятки тонн сжиженного газа. При этом, предприятие также пот ребляет огромное количество эл ектроэнергии, поскольку фактиче ски производственное оборудова ние работает от электричества.

По информации издания, только за период с января 2017-го по июнь 2018 года ООО «НПО «Укрпромэкология» на бумаге приобрела у фирм Олега Серовского газа более че м на 74 млн грн. Таким образом предприятие сформирова ло схемный налоговый кредит в размере 12,3 млн грн., так как по документам приобретенный газ, якобы, был использован в произ водственных нуждах предприятия . По неподтвержденным пока дан ным, полученным в ходе расследования издания important.com.ua , схе му по реализации налогового креди та курирует лично и.о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко. Ее заместитель Антонина Вагилевич, по словам работников «Укрпромэкол огия», лично обеспечивает решен ие вопросов с налоговыми прове рками на участвующих в схемах предприятиях и автозаправках.

Больше о «схемах» по уклонению уплаты налогов и «дружбе» налоговиков и «серого» бизнеса можно прочитать в расследовании издания.