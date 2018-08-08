Журналисты запорожского издания Important разоблачили преступную схему «отмывания» незаконных доходов с уклонением от уплаты налогов. Фигурантами масштабной аферы являются и.о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Павловна Козаченко, владелец ООО «НПО Укрпромэкология», Станислав Капустин и собственник сети АЗС «ZOG» Олег Серовский.

Издание отмечает, что чудеса изобретательности «подшефных» Юлианы Павловны Козаченко, вопреки законам физики и уголовному кодексу, приносят бизнесменам миллиардные прибыли, позволяя годами виртуозно не платить налоги в бюджет.

Козаченко, привыкшая к более чем роскошной жизни, подсказала Серовскому и Капустину, как «спрятать уши» и «отмыть» крупные суммы от махинаций с продажами автомобильного топлива и нелегальной добычи металлургического вторсырья с отвалов «Балки Средняя».

Схема оказалась гениальной и простой до примитивности: «Укрпромэкология» фиктивно закупает крупные объемы сжиженного газа у «ZOG», якобы для производства ферросплавной продукции. Хотя на предприятии имеются всего две плавильные печи, работающие исключительно на электричестве.

С января 2017-го по июнь 2018 года «Укрпромэкология» на бумаге приобрела у фирм Олега Серовского газа более чем на 74 млн грн. Таким образом предприятие сформировало схемный налоговый кредит в 12,3 млн грн НДС, так как по документам приобретенный газ, якобы, был использован в производственных нуждах «Укрпромэкологии».

В результате «Укрпромэкология» имеет тройную выгоду: легализирует доходы, полученные незаконным путем, получает наличные для закупки отходов с отвалов (кстати, у предприятия нет соответствующей лицензии) и миллионную экономию от неуплаты НДС, так как, чем больше сумма налогового кредита, тем меньше налогов платится в бюджет. В свою очередь, владелец «ZOG» «отмывает» доходы получаемые от покупки топлива по безналу и продажи автомобилистам за наличные.

Ссылаясь на инсайдерские источники, издание отмечает, что преступную схему курирует лично Юлиана Павловна Козаченко.

«По имеющейся информации, именно Козаченко поручила своему заместителю Антонине Вагилевич курировать сеть автозаправок «ZOG». И Антонина Анатольевна с задачей успешно справляется. Она лично в течение ряда лет проводит аудит АЗС Серовского и не находит на них никаких нарушений. А параллельно решает вопросы с налоговыми проверками для других участвующих в схеме предприятий, в частности «Укрпромэкологии»», - сообщает Important.

Ранее, в сюжете «Громадського ТБ. Запоріжжя» сообщалось о том, что у семьи Юлианы Павловны Козаченко в автопарке есть автомобили, стоимостью более 1,5 млн. грн. Юлиана Павловна питает страсть к дорогостоящим ювелирным украшениям и аксессуарам, а также любит модные бренды. Более того, сын Козаченко учится в Чехии в техническом университете, где обучения стоит порядка 2000 евро.