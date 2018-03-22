Национальный банк осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину в 2015-2017 годах, которые оказались заниженными из-за недостаточно точной оценки объема платежей по неформальным каналам из Польши и России. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

По его словам, Нацбанк получил возможность осуществить более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря появлению новых данных о трудовой миграции из Украины на основе опроса Государственной службы статистики Украины, а также по объемам частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и России.

Учитывая существенные изменения, которые произошли в миграционных потоках, и появление новых данных, Национальный банк усовершенствовал методику оценки объемов частных переводов, рассказал директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половньов. Новая методика существенно повысит качество и точность оценки объема частных переводов и, соответственно, платежного баланса.

По словам начальника управления статистики внешнего сектора НБУ Натальи Чепурновой, на основе обновленной методики Национальный банк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года. Как следствие, их оценки увеличены:

- в 2015 году - на 1,8 млрд долл. США до 7 млрд долл. США;

- в 2016 году - на 2,1 млрд долл. США до 7,5 млрд долл. США;

- в 2017 году - на 2 млрд долл. США до 9,3 млрд долл. США.

Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса.

Напомним, ранее НБУ сообщил, что в 2017 году с использованием систем перевода средств в Украину было переведено 2,378 млрд долл.