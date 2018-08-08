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Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул подал заявление об отставке. Эту информацию он подтвердил в комментарии программе «Схемы», сообщает Радио Свобода.

Гоцул также подтвердил, что написал заявление по собственному желанию, однако отказался назвать причину.

«У меня пока нет комментариев по этому поводу», - написал он журналистам.

Теперь заявление Гоцула должен согласовать Кабинет Министров.

«Схемы» отметили, что заместитель министра спорта Гоцул одновременно был президентом Федерации легкой атлетики Украины. Он якобы подписывал разрешения на финансирование легкоатлетических мероприятий этой федерации, да еще и в обход электронной системы ProZorro.

Гоцул в ответ заявил, что не занимается направлением расходования средств федерацией, которую возглавляет.

Напомним, в феврале Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», субъектом, на которого распространяется действие закона, Гоцул совершал действия в условиях реального конфликта интересов.

Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза «Федерация легкой атлетики Украины».
ForUm

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