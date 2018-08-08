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Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис допускает, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты.

Как сообщается на сайте Пентагона, Мэттис заявил журналистам, что оборонное ведомство предоставит Министерству внутренней безопасности США и правоохранительным органам всю необходимую поддержку, чтобы защитить избирательный процесс от российского вмешательство «и прочих плохих актеров», передает УНИАН.  

Глава Пентагона подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.

«Мы все видели, что случилось в 2016 году, когда россияне – и, возможно, прочие, но россияне однозначно – пытались оказать влияние, и действительно пробовали испортить некоторые процессы», – заявил Мэттис.

Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США.
ForUm

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