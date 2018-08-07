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Украинский пловец Андрей Говоров выиграл золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

Украинец показал результат 22.48 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы, сообщает УНИАН.

Отметим, что Говоров защитил звание чемпиона Европы, предыдущий рекорд также принадлежал ему.

Напомним, в июле Говоров побил мировой рекорд на своей коронной дистанции. Второе место в заплыве осталось за Бенджамином Праудом из Великобритании (22,78 секунды), третьим финишировал представитель РФ Олег Костин (22,97 с).

Ранее чемпионом Европы на дистанции 400 м вольным стилем стал Михаил Романчук, который выиграл еще и серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Отметим, что медаль Говорова - уже 18-я награда наших спортсменов на Объединенном чемпионате Европы. На данный момент Украина занимает шестое место в медальном зачете.

 
ForUm

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