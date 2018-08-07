Правоохранительные органы Греции и Италии арестовали и проводят следствие в отношении около 250 украинских моряков, преимущественно за перевозку нелегальных мигрантов.

Об этом заявил на брифинге относительно защиты прав украинцев, которых арестовали, задержали или арестовали за рубежом, государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

«По информации греческих и итальянских правоохранительных органов, около 250 украинских моряков находятся под следствием или отбывают наказание, в основном за перевозку нелегальных мигрантов», - сказал Заяц, сообщает Укринформ.

В то же время он проинформировал, что только в течение последнего месяца в Украину усилиями консулов возвращены 33 украинских моряка, которые длительное время находились в затруднительном положении за рубежом.

Заяц назвал задержания или осуждения граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов или контрабандного груза «одной из чувствительных и резонансных тем».

Напомним, по состоянию на конец июля текущего года под следствием и в тюрьмах в разных странах мира находятся более 10 тысяч граждан Украины.