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По состоянию на конец июля текущего года под следствием и в тюрьмах в разных странах мира находятся более 10 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц во время брифинга, передает 112 Украина.

«По состоянию на 30 июня 2018 задержан, арестован, осуждены и отбывают наказание в разных странах мира более 10 000 граждан Украины. Из них более 6,5 тысяч - приговорены к лишению свободы. Консульская служба МИД в соответствии с консульским уставом, утвержденным указом президента, до тех поручений, которые у нас есть, работает над каждым случаем из этих 10,5 тысяч», - заявил он.

Он отметил, что главным приоритетом в работе консулов являются граждане Украины, осужденные по политически мотивированным делам, а также приговоренные к смертной казни и к пожизненному лишению свободы.
ForUm

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