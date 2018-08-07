Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих там людей и от типа дома. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Расчет платы будет зависеть от количества зарегистрированных в каждой квартире. На наш взгляд, это является справедливым подходом, потому что продуцируем мусор мы все, поэтому абсолютно некорректно привязывать оплату за мусор к каким-то другим факторам», - сказал он, сообщает УНИАН.

По его словам, появление отдельной услуги по вывозу мусора обусловлено тем, что с 10 июня полноценно вступил в силу Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Новый закон не предусматривает, что в услугу по управлению многоквартирными домами входит вывоз ТБО.

Пантелеев отметил, что плата будет зависеть не только от количества зарегистрированных, но также от средней нормы накопления отходов в зависимости от типа дома и от тарифа предприятия, которое вывозит мусор. К примеру, норма накопления отходов у общежитий составит 1,39 куб. м, у домов с мусоропроводами – 1,93 куб. м, у домов без мусоропроводов – 2,15 куб. м, а тариф коммунального предприятия «Киевкоммунтранс», победившего в конкурсе по вывозу отходов, составляет 115,09 грн за куб м.

По словам замглавы КГГА, в среднем тариф составит 20-25 грн за одного человека в месяц, то есть существенного увеличения по сравнению с предыдущим тарифом, который основывался на площади квартиры, не произойдет.

Таким образом, теперь тариф на содержание придомовой территории станет меньше, поскольку в него не будет включена услуга по вывозу мусора, добавил Пантелеев.

Замглавы КГГА признал, что в столице существует проблема по регистрации фактически проживающих людей. Поэтому он призвал киевлян добровольно известить власти о действительном количестве проживающих, чтобы не привести к перенакоплению ТБО в мусорных баках.

«Та нормативная база, которая готовится Минрегионом, которая будет регламентировать процесс начисления платы за услугу, она содержит в себе фактическое проживание, но мы начинаем работать уже сейчас. Мы обращаемся к киевлянам с просьбой добровольно прислать нам информацию о том, сколько у них проживает человек. Это сделает начисление по каждому дому сбалансированным, это не даст тарифу безосновательно изменяться в большую сторону», - сказал он.

По его словам, соответствующую информацию жители столицы смогут предоставить в свободной форме в один из 70 центров коммунального сервиса.

Напомним, 18 апреля депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое предусматривает определение услуги по вывозу бытовых отходов отдельной коммунальной услугой, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе.