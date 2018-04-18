Депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое предусматривает определение услуги по вывозу бытовых отходов отдельной коммунальной услугой, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

На сегодня сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) входит в коммунальные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовой территории. В свою очередь, эти услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора, в частности, в частном секторе. Также существует проблема отсутствия контролируемой системы вывоза ремонтных и строительных отходов, низкого уровня оплаты населения за предоставленные услуги, недостаточности раздельного сбора ТБО, а также конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.

«Законом о жилищно-коммунальным услугах предусмотрено, что услуга по вывозу мусора будет отдельной коммунальной услугой и должна быть выведена из перечня услуг содержания домов и придомовых территорий. Этим решением мы хотим упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством. Тарифная политика при этом не меняется. То есть выделяется из стоимости услуг ЖКХ услуга на вывоз мусора. Это справедливо, поскольку на сегодня вывоз мусора происходит в расчете количества жителей на норму образования ТБО, то есть рассчитывается по дому и затем делится на квадратные метры. Соответственно, жители жилых домов платят за метры квадратные, а не за фактическое накопление отходов», - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отдельная услуга создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО.