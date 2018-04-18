также в разделеСтолица
Поезд соединит Киев и Баку 88
В Киеве под путепроводом застрял грузовик с военной техникой 49
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего Супрун 65
В Киеве пьяный автомойщик угнал и разбил Mercedes Медведчука 100
Задержан мужчина, взорвавший гранату в киевском парке 40
В Киеве возле общежития для переселенцев произошла стрельба 73
Апрель в Киеве продолжает бить температурные рекорды 33
Полиция рассказала подробности ночного взрыва в Киеве 66
В Киеве в пьяной драке боец АТО взорвал гранату 80
В Киеве ночью произошел взрыв возле «Киевэнерго» 169
В киевских магазинах могут запретить полиэтиленовые пакеты 68
В Киеве задержали банду, грабившую развлекательные заведения 48
Обстрел «Киевгорстроя» квалифицировали как хулиганство 43
Здание «Киевгорстроя» обстреляли из гранатомета 101
В Киеве появятся новые места отдыха на воде 39
В Киеве угнали Audi Q7 вратаря «Шахтера» 66
Киевский застройщик не уплатил почти 9 миллионов налогов 75
Кличко подготовил подарки полицейским, задержавшим вандалов на Почтовой 79

Депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое предусматривает определение услуги по вывозу бытовых отходов отдельной коммунальной услугой, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

На сегодня сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) входит в коммунальные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовой территории. В свою очередь, эти услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора, в частности, в частном секторе. Также существует проблема отсутствия контролируемой системы вывоза ремонтных и строительных отходов, низкого уровня оплаты населения за предоставленные услуги, недостаточности раздельного сбора ТБО, а также конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.

«Законом о жилищно-коммунальным услугах предусмотрено, что услуга по вывозу мусора будет отдельной коммунальной услугой и должна быть выведена из перечня услуг содержания домов и придомовых территорий. Этим решением мы хотим упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством. Тарифная политика при этом не меняется. То есть выделяется из стоимости услуг ЖКХ услуга на вывоз мусора. Это справедливо, поскольку на сегодня вывоз мусора происходит в расчете количества жителей на норму образования ТБО, то есть рассчитывается по дому и затем делится на квадратные метры. Соответственно, жители жилых домов платят за метры квадратные, а не за фактическое накопление отходов», - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отдельная услуга создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги