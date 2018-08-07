Количество отравившихся в гостинице в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области увеличилось до 27 человек, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В Пустомытовский отдел полиции 6 августа поступило сообщение от медиков о том, что в инфекционную больницу госпитализированы 11 несовершеннолетних и один взрослый с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Полицейские установили, что все они являются жителями Хмельницкой области в возрасте 12-16 и 25 лет. Также правоохранители выяснили, что все они отдыхали в гостинице одного из сел Пустомытовского района, где и питались.

По состоянию на сегодня, 7 августа, в общем в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет и взрослый.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.