Россия предпримет попытки внутренней дестабилизации в Украине и влияния на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году, прогнозирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Безусловно, сегодня у них один из приоритетов – это внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов. Но мы не исключаем и агрессивных действий, военных действий против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов», - сказал Турчинов в Киеве 31 июля, передает Радио Свобода.

Украина и страны Запада ввели против России санкции за аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на Донбассе оружием и личным составом.

Россия отрицает такую ​​поддержку, признавая лишь наличие в рядах группировок «ДНР» и «ЛНР» российских «добровольцев», а оккупацию Крыма Москва считает «восстановлением исторической справедливости».