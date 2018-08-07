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Президент Петр Порошенко провел неделю в частной поездке в Европейский Союз.

Об этом сообщили в Администрации Президента на запрос «Украинской правды».

«С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч», - ответили в АП.

В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета.

«Следуя 1 части 25 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения «ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко», - отметили в АП.

Кроме того, в пресс-службе Президента заявили, что сообщения о пребывании Президента в данный период в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.

В то же время в запросе были вопросы о цели частной поездки, куда именно уехал Порошенко и где находится сейчас и чем занимается.

Позже в пресс-службе Президента добавили, что с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.

На остальные вопросы в АП не ответили.

Ранее Петра Порошенко заметили за ужином с семьей в киевском ресторане Manu.

В ресторане подтвердили, что у них ужинал Президент, но вспомнить точную дату его визита не смогли.

Последний раз Порошенко появлялся на людях или в эфире телевидения 28 июля. С тех пор Президент находится в инфопространстве только с помощью постов cоцсетях и сообщений на сайте Администрации Президента.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.
ForUm

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