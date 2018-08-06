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Официальный Вашингтон восстанавливает все санкции США против Тегерана в связи с выходом Соединенных Штатов из Иранской ядерной программы.

Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа, который он подписал в понедельник, сообщает Укринформ.

Как отмечается в документе, ограничения вводятся «в контексте решения президента от 8 мая 2018 года о прекращении участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) и восстановлении всех санкций, отмененных или приостановленных в связи с JCPOA».

При этом отмечается, что администрация США имеет целью найти «всеобъемлющее и долгосрочное решение относительно ответа на весь диапазон угроз со стороны Ирана», включая распространение ядерного оружия Тегераном, а также ракетные программы и разработки обычного оружия. В этой связи также указывается на агрессию Ирана в регионе и поддержку Тегераном террористических группировок.

Санкции будут восстановлены в два этапа. Первый пакет ограничений, которые будут касаться автомобильной продукции, драгоценных металлов, государственного долга, программного обеспечения, финансовых операций, вступает в силу в ночь на вторник, 7 августа.

Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, будет действовать с 4 ноября.

Напомним, 8 мая Президент Соединенных Штатов Америки объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами. 
ForUm

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