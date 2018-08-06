Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - сказал он в «Сніданку з 1+1».

Напомним, летом 2017 года российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщило, что с 1 июля Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

ПАО «Укрзализныця» опровергло эту информацию. Сообщение о прекращении пассажирских перевозок по РФ с 1 июля железнодорожники назвали «несоответствующим действительности».