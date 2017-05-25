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ПАТ «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-центр компании.

Там заявили, что информация российского «Коммерсанта» о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля «не соответствует действительности».

«Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею», – заявили в пресс-центре «Укрзализныци».

«На данный момент билеты на поезда в Россию продаются», – отметили в компании.

Напомним, российское издание «Коммерсант» сообщило, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. 

 
ForUm

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