ПАТ «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-центр компании.
Там заявили, что информация российского «Коммерсанта» о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля «не соответствует действительности».
«Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею», – заявили в пресс-центре «Укрзализныци».
«На данный момент билеты на поезда в Россию продаются», – отметили в компании.
Напомним, российское издание «Коммерсант» сообщило, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.
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