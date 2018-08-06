Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок резко возросло: по последним данным их число увеличилось до 142 человек, сообщает 112 Украина со ссылкой на The Mirror.

Как отмечает издание, самой молодой жертвой землетрясения является однолетний ребенок.

К сожалению, по прогнозам ответственных служб, не исключено, что число погибших будет еще увеличиваться по мере поступления информации из районов, где рухнули или были сильно повреждены тысячи зданий, особенно на севере, в эпицентре землетрясения.

При этом стоит отметить, что, как и ранее, в числе пострадавших значатся еще более 200 человек.

Как сообщалось, 5 августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км на северо-восток от города Матарам.

До землетрясения с острова были эвакуированы тысячи жителей и туристов.