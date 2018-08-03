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Генеральная прокуратура проверяет законность предоставления украинкого гражданства депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому (фракция «Оппозиционный блок»). Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 31 июля, передают Українськi Новини.

Отмечается, что у Генпрокуратуры возникли обоснованные сомнения считать, что в материалах дела о принятии в гражданство Украины Новинского отсутствует указ Президента Виктора Януковича от 29 мая 2012 года, на котором отсутствует оригинал подписи Януковича.

«Кроме того, в ходе досудебного расследования необходимо исследовать подлинность подписей и надписей от имени Новинского в документах, которые стали основанием для предоставления ему гражданства Украины», - сказано в решении суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил изъять оригинал дела о принятии в гражданство Украины Новинского, который находится в Главном управлении Государственной миграционной службы в Киеве.

Соответствующее ходатайство было подано в рамках расследования незаконного лишения свободы архиепископа Александра (Драбинко) -личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
ForUm

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