В Российской Федерации задержали и арестовали водителя рейсового автобуса Винница-Москва, гражданина Украины Олега Чабана после нахождения в его автобусе взрывпакетов.

Об этом сообщил адвокат Юрий Белоус на пресс-конфренеции «Новый узник Кремля – водитель рейсового автобуса из Винницы», передает УНИАН.

Адвокат рассказал, что гражданин Украины Чабан является водителем международного рейсового автобуса Винница-Москва, которого задержали на территории РФ в поселке Климово в Брянской области в мае этого года и поместили под стражу. «Ему уже дважды на протяжении этого времени была продлена мера пресечения. Он находиться под арестом. Было подано две апелляции, которые судом оставляются без изменений, они отклоняются. Он находиться сегодня под стражей в СИЗО», - сказал Белоус.



Срок содержания Чабана под стражей был продлен до 4 сентября. Также он сказал, что суд в России дважды отказал жене задержанного украинца, Наталии Чабан, в получении процессуального статуса защитника.

«На сегодняшний день человек без доказательств в материалах уголовного дела находиться под арестом на территории России и обвиняется в совершении преступления, а именно в контрабанде и незаконной перевозке и хранении оружия, которое было найдено в автобусе среди пассажирского багажа, к которому сам Олег Чабан не имел никакого отношения, не получал его, не выдавал никаких документов, не получал за это денежных средств и ни с кем не контактировал», - сказал адвокат.

Также защитник сказал, что Чабана содержат под стражей, потому что тот является «гражданином Украины и может скрыться от следствия».

«Суд принимает во внимание исключительно позицию обвинения, исключительно позицию следствия. Там задействована и ФСБ. Задержание проводила именно Федеральная служба безопасности», - сказал Белоус.

Кроме того, он сообщил, что Олег Чабан в армии не служил и никогда не имел никакого оружия. «Никакого отношения формально к оружию на территории Украины он не имел», - отметил адвокат.

Груз, который находился в автобусе Чабана, должен был получить гражданин РФ. «Он дал свою явку с повинной, т.е. можно допустить, что этот человек является участником какой-то схемы, какой-то группы, возможно, организованной. И он, гражданин Российской Федерации, тут отпущен под подписку о не выезде», - сказал адвокат. «Несмотря на явку с повинной, т.е. говоря простым языком признание в совершении преступления. Он сказал: я совершил это преступление. Все, это базовое доказательство, которое ляжет вполне возможно в основание для его обвинения. А наш гражданин, который абсолютно не признает свою вину... он находиться под стражей», - отметил адвокат. Белоус уточнил, что в багажнике автобуса были найдены взрывпакеты под названием «грунтовка». Жена задержанного украинца сообщила, что ее муж с 18 лет работает водителем. Перед задержанием он работал водителем на частного предпринимателя. Водителем международного сообщения он работал полтора года.

«В Москву он ездил не очень часто... возможно это была вторая или третья поездка», - сказала Чабан. «Этой поездки не должно было быть... Его вызвали за три часа до поездки в связи с тем, что второй водитель отказался ехать по семейным обстоятельствам», - добавила она. Она отметила, ее муж на сегодняшний день находиться в контакте с адвокатом из РФ.

Напомним, в Москве арестован украинский проводник Сергей Бугайчук, который работает в пассажирском вагонном депо «Ковель». Его задержали 11 июля 2018 года. 12 июля суд избрал для украинца меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19 и 10 стволов к пистолету «Макаров».

