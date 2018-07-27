Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила российской коллеге Татьяне Москальковой официальное письмо с предложением обменять 36 граждан РФ, задержанных или осужденных в Украине за преступления против государства. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

«В письме говорится также о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопросы организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания узников, а также перемещение заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - написала Денисова.

Напомним, ранее омбудсмен заявила, что Украина готова передать России 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ.