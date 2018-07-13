Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Небрежное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове», – говорится в сообщении.

По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI, используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки – 0,3. Всего в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым, составило - 23%. Общее снижение количества осадков в 2018 году (по сравнению с предыдущими годами) также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове.

Министерство подчеркивает, что пренебрежение этими негативными явлениями оккупационными властями Российской Федерации может привести к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова - в том числе к разрушению заповедных ландшафтов, эрозии почв, невозможности ведения традиционного сельского хозяйства.

«Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к неотвратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории», – сказано в сообщении.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормализованный относительный индекс растительности - показатель количества активной биомассы, получаемой по данным дистанционного зондирования земли. NDVI рассчитывается на основе снимков, имеющих спектральные каналы в красном (0,55-0,75 мкм) и инфракрасном диапазоне (0,75-1,0 мкм).