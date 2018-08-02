Автомобиль лидеров одесской организации «Народного руху України» Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ.

Об этом Козьма сообщил в Facebook.

«Только что на меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину», - написал он.

По словам политика, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал.

«Водитель скрылся на мопеде, заранее ждал его. По моей памятью, их было трое», - уточнил Козьма.

«Я успел выпрыгнуть и остался целым. Михаил тоже цел», - добавил он.

В 1999 году в «Тойоту» основателя «Народного руху» Вячеслава Чорновила на трассе Борисполь - Золотоноша врезался КамАЗ, в результате ДТП политик умер.