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Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов Украине на безопасность и оборону. Об этом сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.

Отмечается, что был принят законопроект о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны».

«Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений», - говорится в сообщении.

В документ включены основные положения проекта «закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», который предусматривает помощь нашему государству в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, Госдепартаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

В дальнейшем проект закона о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны» должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что США предоставят помощь для укрепления обороноспособности украинской армии стоимостью в 100 миллионов долларов, которая будет включать поставки вооружения, техники и оснащения.
ForUm

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