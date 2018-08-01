Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова внесла «украинского диверсанта» Геннадия Лимешко в список политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Ирина.

«После огласки в социальных сетях дело мужа набрало обороты! Впервые позвонили из Секретариата уполномоченного по правам человека от госпожи Денисовой и сказалиЮ что Гена числится в их списке как политзаключенный. Но в их», – написала она.

Супруга Лимешко также сообщила, что ей звонили из прокуратуры АР Крым с дислокацией в Киеве, ведущей это дело.

«По спискам СБУ, Геращенко, Минюста и МИД пока неизвестно», – подчеркнула она.

Напомним, 15 августа 2017 года ФСБ России заявила о задержании в Крыму «агента Службы безопасности Украины», готовившего серию диверсий.

Задержанный Геннадий Лимешко якобы должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

В свою очередь в СБУ назвали эту информацию очередной провокацией и фейком.

Позже РосСМИ сообщили, что задержанный якобы признал вину в подготовке диверсий.

Как сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович, Лимешко был в мае 2017 года уволен из ВСУ из-за служебного несоответствия.

10 мая подконтрольный России Судакский городской суд признал Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ».