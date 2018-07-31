В Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко относительно проверки Департамента специальных расследований ГПУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В частности, истец просит суд признать противоправными действия генерального прокурора об утверждении пункта 4.2 плана первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года, послужившего основанием для издания приказа «О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины», - говорится в сообщении.

Также истец просит суд признать противоправным и отменить соответствующий приказ генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, в ГПУ заявляли, что Горбатюк блокирует проверку Департамента спецрасследований.