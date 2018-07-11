Проверка в Департаменте специальных расследований не была внеплановой, она должна была проводиться в соответствии с пунктом 4.2 плана первоочередных мероприятий Генеральной прокуратуры Украины на II квартал 2018 году по вопросу организации работы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, комментируя распространенную в СМИ информацию со ссылкой на руководителя Департамента специальных расследований о том, что якобы «комиссия Генеральной прокуратуры Украины пыталась провести внеплановую проверку» в указанном Департаменте, которая якобы была «нацелена на поиск оснований для его увольнения», и при этом «просила руководство Департамента подписать документы об отказе в допуске комиссии к проверке».

Задачей проверки было обеспечение выполнения плана работы. Аналогичные плановые проверки самостоятельных структурных подразделений систематически проводятся в центральном аппарате ГПУ. В частности, во II квартале 2018 согласно пункту 4.4. указанного плана такая проверка проведена также в Главном следственном управлении ГПУ.

В ведомстве отметили, что план первоочередных мероприятий Генпрокуратуры на II квартал 2018 был утвержден генпрокурором 26 марта 2018 года и официально в печатном виде предоставлен куратору указанного Департамента - заместителю генпрокурора 4 апреля.

Кроме того, 16 мая на основании ст. 9 Закона Украины «О прокуратуре» издан приказ «О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины», для этого была создана рабочая группа. Приказ официально в печатном виде предоставлен в Департамент 21 мая.

«Члены этой группы не просили руководство Департамента «подписать документы об отказе в допуске комиссии к проверке», не пытались «записать факт отказа», а наоборот, аргументировано в течение длительного времени убеждали в необходимости ее проведения, объясняя обоснованность указанной плановой проверки, соответствие ее действующему законодательству», - заявили в ГПУ.

Каждый член группы при первой встрече в помещении указанного Департамента 2, а затем 6 июля, сообщил его руководителю о направлениях проверки, отметив названия номенклатурных дел, которые будут осматриваться, и, ссылаясь на проверку выполнения департаментом задач, предусмотренных его же положением, которое есть на сайте ведомства, то есть не является тайным.

Кроме того, внимание руководителя Департамента специальных расследований было обращено на то, что все его жалобы по этой проверке и членам группы, в отношении которых он видел «конфликт интересов», рассмотрены, ему предоставлены обоснованные письменные ответы. Также, с учетом его обращений, отдельные члены группы исключены, их заменили другими работниками прокуратуры.

«Зато руководитель указанного Департамента, несмотря на оказанную ему обстоятельную информацию, требовал «документы о том, какие именно направления планируется проверять». При этом не смог сослаться ни на один нормативно правовой акт, предусматривающий предоставление таких «документов». Не давал возможности приступить к проверке, блокируя ее проведение безосновательными, ничем не предусмотренными требованиями», - заявили в ГПУ.

Таким образом, приказ от 16 мая о проведении проверки Департамента в настоящее время не выполнен в связи с безосновательным, необоснованным и незаконным отказом главы Департамента создать соответствующие условия для работы группы.