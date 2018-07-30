Оболонский райсуд Киева перенес судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого.

Об этом на заседании 30 июля заявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает «Украинская правда».

«В судебное заседание явилась сторона обвинения, сторона защиты в судебные дебаты не прибыла», - сказал судья, добавив, что, таким образом, адвокаты Януковича «сорвали судебные дебаты».

Девятко отметил, что 30 июля защита экс-президента подала в суд ходатайство «о якобы уважительности причин неявки и отложения судебного заседания».

«В этом заявлении защитники сообщают, что они не прибудут на судебные дебаты, поскольку находятся в Верховном суде, где рассматривается их вопрос об изменении подсудности данного дела», - сказал судья.

Он напомнил, что это уже третья попытка адвокатов Януковича изменить подсудность данного уголовного производства.

«Суд вынужден объявить перерыв на завтра (31 июля. – Ред.), на 10:00», - сказал Девятко.

Напомним, 17 июля суд перешел к судебным прениям.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.