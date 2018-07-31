также в разделеМир
У Лукашенко опровергли слухи о его инсульте 21
Парламент Македонии назначил дату референдума по названию страны 17
Российские телеканалы проигнорировали протесты против пенсионной реформы 56
Трамп: Санкции против РФ сохранятся в существующем виде 22
В Британии издадут книгу-план борьбы со вмешательством РФ 14
Строительство гольф-клуба Трампа в Шотландии разрушило природный заповедник 21
ООН жалуется, что государства не платят свои взносы 28
Следователи не смогли установить причину исчезновения «Боинга» MH370 113
Япония сворачивает комплексы ПВО из-за снижения ракетной угрозы от КНДР 32
Сенатор: Санкции США против РФ не работают, готовятся новые 40
Трамп заявил, что у Мюллера есть с ним конфликт интересов 27
Число жертв пожаров в Греции возросло до 91 человека 30
The Mirror: Отравление Скрипалей организовали две группы из РФ 110
Немецкие медиакомпании снова подверглись атаке российских хакеров 31
В Индии автобус упал в пропасть, погибли более 30 человек 16
В Индонезии жертвами землетрясения стали 10 человек 92
В результате стрельбы в Новом Орлеане погибли три человека 15
Юнкер объяснил свой поцелуй с Трампом 49

Северная Корея производит новые баллистические ракеты, вопреки Сингапурским договоренностям и задекларированному стремлению к денуклеаризации.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных службах США.

Разведка утверждает, что производство баллистических ракет, которые, вероятно, способны достигать территории США, ведется на площадке в Санумдони близ Пхеньяна, передает Украинская правда.

«Данные со спутниковых снимков свидетельствуют о том, что КНДР ввела в действие минимум одну, а то и две, МБР на жидком топливе», - отмечается в статье.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с заместителем председателя ЦК трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль обвинил КНДР в том, что она использует секретный объект по обогащению урана в нарушение Сингапурских договоренностей.

Ранее в Пхеньяне назвали переговоры с делегацией США во главе с Помпео «печальными» и обвинили Вашингтон в попытке давления на Корею.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Разведывательные службы США подозревают, что КНДР попытается скрыть информацию о количестве боеголовок, а также военные объекты по их разработке. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги