Северная Корея производит новые баллистические ракеты, вопреки Сингапурским договоренностям и задекларированному стремлению к денуклеаризации.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных службах США.

Разведка утверждает, что производство баллистических ракет, которые, вероятно, способны достигать территории США, ведется на площадке в Санумдони близ Пхеньяна, передает Украинская правда.

«Данные со спутниковых снимков свидетельствуют о том, что КНДР ввела в действие минимум одну, а то и две, МБР на жидком топливе», - отмечается в статье.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с заместителем председателя ЦК трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль обвинил КНДР в том, что она использует секретный объект по обогащению урана в нарушение Сингапурских договоренностей.

Ранее в Пхеньяне назвали переговоры с делегацией США во главе с Помпео «печальными» и обвинили Вашингтон в попытке давления на Корею.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Разведывательные службы США подозревают, что КНДР попытается скрыть информацию о количестве боеголовок, а также военные объекты по их разработке.