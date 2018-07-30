Верховный суд отказался перевести дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.

Об этом «Украинской правде» сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Соответствующие два ходатайства защиты суд рассматривал в понедельник.

«Мы просили обеспечить участие Виктора Януковича, согласно его личного желания, в заседании суда, во-первых. Во-вторых, мы просили изменить подсудность и передать дело в другой суд», – рассказал Сердюк.

По его словам, Янукович лично хотел участвовать в заседаниях.

Кроме того, защитник считает, что Оболонский суд, который сейчас рассматривает дело, «находится под огромным влиянием».

«Во-первых, он ликвидирован. Судьи, которые сейчас слушают дело, проходят квалификационное оценивания, и от результатов этого оценивания, будет зависеть их дальнейшая карьера. Во-вторых, в отношении судей рассматриваются дисциплинарные производства... По одному из судей рассматривается уголовное производство», – настаивает Сердюк.

Также защита Януковича утверждает, что «происходят грубые нарушения», из-за чего просил перевести дело в другой суд, например, в Вышгородский районный по месту нахождения резиденции экс-президента.

«Это решение (об отказе в удовлетворении ходатайств. – Ред.) будет передано в Европейский суд по правам человека как неоспоримое доказательство отказа украинской судебной системы обеспечивать право на доступ к правосудию», – говорит адвокат.

По словам Сердюка, жалобу в ЕСПЧ английские адвокаты «уже финализируют».

Также он заверил, что защита Януковича прибудет 31 июля на заседание суда, но настаивает, что суд не может перейти к дебатам.

Адвокаты хотят допрашивать пилота Аркадия Ярощука, которого они называют «свидетелем угроз со стороны Турчинова (тогдашнего главы ВР. – Ред.) о применении боевой авиации и открытия огня на поражение по вертолету, в котором передвигался президент Украины».

«Завтра мы будем через видеоконференцию осуществлять допрос этого свидетеля», – рассказал Сердюк.

Напомним, 30 июля суд перенес прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого.