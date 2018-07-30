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Средняя заработная плата в Украине за июнь 2018 года выросла на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 года составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в июне прошлого года», – .

Так, наибольшая рост зафиксирован в Донецкой области - 9774 грн, Киевской области - 9481 грн и Днепропетровской области - 9065 грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в январе-мае 2018 года размер средней номинальной заработной платы составил 8225 гривен, что на 26,7% больше, чем за тот же период прошлого года
ForUm

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