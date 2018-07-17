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По данным Государственной службы статистики, в январе-мае 2018 года размер средней номинальной заработной платы составил 8225 гривен, что на 26,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Экономическая правда».

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в сферах авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, научной и технической деятельности, производства фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также добычи каменного и бурого угля.

Самый низкий уровень заработной платы - на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, здравоохранения, временного размещения и организации питания, библиотеках, архивах, музеях и других учреждениях культуры, а также в сфере водоснабжения, канализации, обращения с отходами.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в Киеве - 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской областях - 8237 гривен.

Самые низкие - в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.
ForUm

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