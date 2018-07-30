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В Украине нужно создать открытый реестр педофилов. Об этом заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, сообщает департамент коммуникации НПУ.

«Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну», – отметил он.

«Мы тоже это практикуем. Например, когда к нам летит иностранец, находящийся в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и сообщаем об отказе в визите в нашу страну», – заявил Крищенко.

По его словам, введение такого реестра в нашей стране позволит предотвратить многие преступления в отношении детей.

Напомним, ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин предложил усилить ответственность за преступления против малолетних. 
ForUm

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