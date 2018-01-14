В Украине нужно усилить ответственность за преступления против малолетних и внедрить открытый реестр педофилов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Защита детей - сегодня это уже мое личное движение, движение человека. Моя цель - обеспечение действенной защиты будущего нашей Украины», – отметил он.

По словам Аброськина, только за последние сутки было два ужасных факта издевательства над детьми.

Так, в запорожской области 13 января в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель.

«Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика», – сообщил он.

«Харьковская область. В селе Балаклейского района задержан местный житель. Предварительно установлено, что он днем ​​13 января в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать одиннадцатилетнюю девочку», – заявил он.

«Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия согласно действующему законодательству настолько гуманны, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей», – подытожил Аброськин.