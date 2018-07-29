Народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского внесли в базу «Миротворца».

В анкете на сайте «Миротворца» Новинский назван «ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого «русского мира» от имени УПЦ (МП)».

«Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию», - говорится в анкете.