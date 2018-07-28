В Киеве полиция усилила меры безопасности для обеспечения общественного порядка в ходе мероприятий в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Верующие Киевской православной церкви пройдут по центральным улицам столицы. Полицейские будут обеспечивать общественный порядок и безопасность участников религиозного мероприятия.
Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, с целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей города правоохранители усилили меры безопасности.
Руководитель столичного главка полиции лично проинструктировал личный состав: «Чтобы должным образом скоординировать действия с другими профильными службами и быстро реагировать на внештатные ситуации, у нас в круглосуточном режиме работает ситуационный центр, который осуществляет постоянный мониторинг и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий».
Кроме мест сбора верующих, куда можно попасть через специально оборудованные фильтрационные пункты, особое внимание правоохранители уделят патрулированию улиц, а также несению службы на станциях столичной подземки.
Напомним, сегодня в Украине отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси.
27 июля состоялся крестный ход представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
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