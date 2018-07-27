Участие в мероприятии УПЦ Московского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины в Киеве приняли около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД.

Фактов выявления запрещенных вещей на фильтрационных пунктах и ​​провокаций не зафиксировано.

«В целом ситуация была спокойной и контролируемой. Личный состав выполнил все поставленные задачи. Был незначительный инцидент, когда трех человек задержали. Полиция среагировала соответствующим образом», - сказал первый замминистра Сергей Яровой.

Заместитель председателя Национальной полиции – начальник Главного управления полиции города Андрей Крищенко сообщил, что с задержанными была проведена профилактическая беседа.

«У нас были обоснованные подозрения, что эти лица могли совершить провокации», - добавил он.

Усиленные меры безопасности будут в столице еще и завтра, когда с Крестным ходом за единую поместную церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата. Количество привлеченных правоохранителей будет корректироваться в соответствии с количеством участников мероприятия.

Напомним, сегодняшнее мероприятие охраняли 5 тысяч правоохранителей.