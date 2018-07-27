Верующие заполняют каждый квадратный сантиметр на Владимирской горке. Те, кому места не хватило, устраиваются на склонах холмов и пригорках, чтобы лучше видеть происходящее, пишет «УНИАН-Религии».

«Мама, а зачем мы туда идем? Что там будет? Мы же вчера уже ходили в храм к батюшке», - спрашивает светловолосый мальчик свою маму, бодро шагая по утреннему Крещатику в сторону Владимирской горки. «А вот узнаешь. Сейчас поднимемся наверх, там будет много батюшек, они все будут красиво петь, молиться, увидишь иконы красивые, большой интересный памятник», - отвечает мама мальчика.



Вокруг мамы с сыном, куда только видит глаз, на Владимирскую горку поднимаются тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч таких же верующих, которые съехались в Киев со всех уголков Украины, чтобы отпраздновать юбилейную дату – 1030 лет со дня Крещения Руси.

«За-а-а-апорожье! Подходим, подходим, собираемся, не растягивайтесь, братья и сестры, не теряйтесь», - кричит мужчина с табличкой «Запорожская епархия».

«Православный фестиваль, вы где ребята? Поднимите руки, чтобы я вас увидела. Давайте организованно продвигаемся вперед», - говорит женщина в синей футболке и спустя минуту вокруг нее собирается море парней и девушек в таких же синих форменных футболках. Все хотят подобраться поближе к памятнику Крестителя Руси, где совсем скоро начнется праздничный молебен.

«Я приехала помолиться, чтобы у нашей Церкви все было хорошо, - рассказывает паломница из Одессы Тамара Верстюкова. - В предыдущие годы я смотрела, как празднуют Крещение в Киеве по телевизору, но в этот раз решила приехать и поддержать Церковь. Почему решилась? Во-первых, чтобы ощутить атмосферу праздника, радости и общей молитвы. А во-вторых, политики, я думаю, должны понять, что православных верующих в Украине очень много и нельзя с нами не считаться, играя в какие-то свои игры, результатом которых становятся захваты храмов, противостояния между семьями. Мы, православные, должны быть едины и тогда никто не сможет нам навредить».



Верующие заполняют каждый квадратный сантиметр на Владимирской горке. Те, кому места не хватило, устраиваются на склонах холмов и пригорках, чтобы лучше видеть происходящее. Время от времени, паломники взрываются радостными возгласами и приветственными аплодисментами, когда к месту молебна проходят митрополиты, архиереи, представители 12 Поместных Православных Церквей. Все в ожидании Предстоятеля…

Около 13.00 из толпы начинают доноситься возгласы: «Аксиос! Аксиос!» (греч. «достоин»). Возгласы нарастают, стают громче, отчетливее, радостнее: «Аксиос! Аксиос!». На Владимирскую горку входит Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий. Десятки рук, вооруженных телефонами, мигом взлетают вверх над толпой – все хотят запечатлеть на видео Предстоятеля УПЦ. Те паломники, которым посчастливилось оказаться совсем рядом с Блаженнейшим, протягивают руки с просьбами о благословении.

«Да вы что, я такого вообще не ожидала, когда ехала сюда, - делится эмоциями жительница Харькова Светлана Хорунжая, которой удалось получить благословение Предстоятеля УПЦ. – Так, наверное, Господь управил. Сейчас я болею, и по правде, если сказать, даже в такой светлый праздник настроение было не праздничным. Но сейчас я чувствую такую радость, такое счастье, что воистину убеждаюсь, что Господь слышит меня и каждого, кто к нему обращается с просьбами о помощи».



На несколько минут митрополит Онуфрий останавливается, чтобы дать комментарий прессе и рассказать о своих чувствах в день 1030-летия Крещения Руси.

«Тут всегда душу наполняют воспоминания о том священном событии, которое свершилось 1030 лет тому назад, когда святой равноапостольный князь Владимир крестил свой народ и привел его к познанию истинного Бога, к познанию правды и дал людям шанс и возможность быть причастниками и счастья настоящего, и мира, и спокойствия, и радости. Хочу поздравить всех с этим славным юбилеем – крещения нашей земли и днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и пожелать, чтобы Господь давал нам мужество быть такими, каким был князь – твердым в добре, боголюбивым и милостивым к людям», - сказал Предстоятель УПЦ.



Начинается молебен, толпа затихает в благоговейном почтении и звуки молитвы архиереев, усиленные мощной аппаратурой, разносятся эхом над киевскими холмами, скользят по водам Днепра, переливаясь на левый берег столицы.

По окончании молебна, Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий возглавил 250-тысячный крестный ход центральными улицами столицы к Киево-Печерской лавре, сделав остановку у поклонного креста на Грушевского, чтобы помолиться за погибших украинцев на Майдане, в феврале 2014 года. Паломников было так много, что когда Блаженнейший с архиереями подходил к монастырю, «хвост» колоны верующих только спускался с Владимирской горки.

«Был совершен крестный ход, в котором по нашим подсчетам приняли участие не менее 250 тысяч людей. Это больше, чем в прошлом году. Даже визуально это ощущалось: широкие улицы Киева в этот день нам казались очень узкими», - сообщит потом, подводя итоги, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«Мне идти немного тяжело, так как людей очень и очень много. Только с Владимирской горки я выходил около часа. Но мне радостно принести такую пусть маленькую, но важную лично для меня жертву Господу, - рассказывает киевлянин Алексей. – Я считаю, что именно сейчас очень важно молиться о мире в нашей стране, потому что кроме реальной, кровопролитной войны на Востоке, провокаторы, политиканы, пытаются нам навязать противостояние еще и на мирных территориях. Но мы не хотим никакой войны, никаких волнений. Мы хотим мирно жить, мирно молиться, прославлять Господа и растить своих детей».



Среди мирян, принимающих участие в крестном ходе – народный артист Украины, известный на весь мир тенор Владимир Гришко. Для него праздник Крещения Руси очень личный.

«Во-первых, этот день, это мой день ангела и мой день рождения, - рассказывает Владимир Гришко. – Во-вторых, это единство и единство веры, единство всей нации. Это те нетленные ценности, о которых молились мои праотцы, молились мои деды, и будут молиться мои дети. Для меня это самый важный праздник, поэтому мое присутствие здесь - это как очищение моей души».

Завершился крестный ход Всенощным бдением на соборной площади Киево-Печерской лавры, которое возглавил митрополит Онуфрий.