Внештатный епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на Патриарха киевского Филарета. Об этом говорится в журнале заседания Священного Синода 27 июля 2018 года, сообщает УНИАН.



«25 мая 2018 года внештатный епископ Севастьян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошел в резиденции Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастьян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления», - говорится в сообщении.

«Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним», - отметили в УПЦ КП.

При задержании правоохранительными органами внештатный епископ Севастьян (Возняк) «признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок стремлением попасть к Патриарху на прием, хотя он, как многолетний клирик Киевской епархии, а впоследствии епископ Черниговский и Нежинский, хорошо знаком с распорядком приема и знал о том, что в вечернее время без предварительной договоренности он не осуществляется».

На заседании Священного cинода постановили считать такие действия покушением на Филарета.

Отмечается, что Возняк был уволен от управления Черниговской епархией еще в 2008 году. Мотивом увольнения он указал «личные причины». «Также в решении Шевченковского районного суда г. Киева от 20 июля 2018 года по избранию меры пресечения Возняку М. Я. указано, что он находится в зарегистрированном браке», - сообщили в церкви.

«Несмотря на добровольное принесение перед Богом и Церковью монашеских обетов, внештатный епископ Севастьян (Возняк) в течение многих лет цинично нарушает их, живя фактически как светское лицо, в зарегистрированном по государственному законодательству браке, имеет детей. В течение десяти лет, прошедших со дня увольнения за штат, никаких признаков покаяния и желания исправления не выявил, потеряв связь с Украинской Православной церковью Киевского патриархата», - отметили в церкви.

«Если же кто из клира, или монашествующие, связанные клятвой друг с другом, будут чинить козни против епископов, пусть полностью будут лишены своей «степени», других правил указанного содержания - внештатного Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана», - говорится в постановлении Священного синода.